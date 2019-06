Extension de la PMA : la députée Agnès Thill exclue de LaREM pour ses propos "pernicieux"

Il faut dire que depuis plusieurs mois, les tweets et autres sorties médiatiques de cette ancienne directrice d’école n’ont eu cesse de faire réagir. En février dernier, elle avait d'ailleurs déjà reçu une "mise en garde" de la part LaREM et avait alors promis de "faire attention à [ses] propos". Mais depuis, rien n'a changé. La "Marcheuse" a estimé que l’égalité entre les couples hétérosexuels et homosexuels était impossible car "pour avoir égalité il faut que les deux membres du signe égal soient en tous points identiques". Elle a aussi suscité la polémique en déclarant qu’un "puissant lobby LGBT" sévissait à l’assemblée nationale, où que les femmes qui demandaient l'accès à la PMA étaient des "droguées".





Des déclarations en rupture totale avec le projet de loi du gouvernement, qui sera débattu "dès septembre" et avec la promesse de campagne d'Emmanuel Macron d'étendre l'accès à la procréation médicalement assistée "pour les femmes seules et les couples de femmes".