Extension du congé après la perte d’un enfant : chronologie d’un couac

Tout a commencé jeudi dernier au Palais Bourbon. À l'ordre du jour, les propositions du groupe UDI-Agir et Indépendants. Cette "niche" parlementaire, réservée au parti centriste, devait permettre de procéder à l'examen de plusieurs textes. Parmi eux, on trouve le sujet de la protection du patrimoine sensoriel des campagnes françaises ou encore de l'ouverture du marché du travail aux personnes atteintes de diabète. Mais c'est un autre débat qui s'invite alors dans l'hémicycle : le député du Nord Guy Bricourt demande que soit instauré un "congé deuil" de douze jours consécutifs en cas de décès d'un enfant mineur, contre cinq aujourd'hui.

Il n'en aura pas fallu plus pour mettre le feu aux poudres. De toute part, on monte au créneau. À droite, on partage sa "honte" du refus de la majorité d'étendre le congé, comme l’a fait le député Pierre Cordier, apparenté Les Républicains. "On parle de la tragédie des tragédies", s'emporte de son côté la France Insoumise, par l'intermédiaire de François Ruffin, qui dénonce une majorité "mesquine" et s'insurge : "Douze jours, je pensais que ça passerait comme une lettre à la poste !"