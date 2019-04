Marine Le Pen rencontre Matteo Salvini, ce vendredi à Paris pour parler des Européennes

L'occasion est trop belle pour se rater. Marine Le Pen et Matteo Salvini sont deux alliés en matière de politique européenne car les deux partis nationalistes La Ligue et le RN font partie du même groupe au Parlement européen à Strasbourg. Alors, à l'occasion de sa venue à Paris, dans le cadre du G7 des ministres de l'Intérieur, Matteo Salvini va rencontrer Marine Le Pen, ce vendredi. L'occasion pour eux de faire le point sur le scrutin à venir et accorder leurs violons sur divers sujets. La rencontre aura lieu en tête-à-tête à Paris et sera fermée à la presse, indique le Rassemblement National.