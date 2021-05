Fabien Roussel, 1er candidat du PCF depuis 2007, veut faire de la jeunesse "une grande cause nationale"

Il l'assure, il ira "jusqu'au bout". Malgré un paysage politique particulièrement fragmenté à gauche et, selon les sondages, loin de pouvoir prétendre à rallier une majorité d'électeurs derrière ses idées, le secrétaire national du Parti communiste français (PCF) Fabien Roussel entend se jeter dans la bataille de la présidentielle de 2022 en plaçant la jeunesse au coeur de son projet présidentiel afin d'en faire une "grande cause nationale".

Finis donc les ralliements derrière Jean-Luc Mélenchon, comme en 2012 et 2017, le parti communiste entend exister par lui-même. "La situation est bien différente de 2012 et 2017", a défendu Fabien Roussel sur TF1 (voir la vidéo ci-dessus). "Je suis candidat car la situation l'exige." Il faut dire qu'à un an de l'élection reine de la Ve République, aucune candidature à gauche n'a encore pris de véritable ascendant sur toutes les autres, dans l'optique de rassembler derrière sa candidate ou son candidat.

Un sondage récent d'IFOP-Fiducial pour le JDD, situe Jean-Luc Mélenchon entre 10 et 13,5% d'intentions de votes au premier tour, les écologistes d'Europe Écologie-Les Verts entre 2 et 9%, selon que ce soit Éric Piolle ou Yannick Jadot, et le Parti socialiste est situé entre 5 et 10% d'intentions de votes si c'est Arnaud Montebourg ou Anne Hidalgo. Rien de bien réjouissant pour le moment.