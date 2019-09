Face à l'hostilité de la famille Chirac, Marine Le Pen ne se rendra pas à la cérémonie de lundi

DÉCÈS - Alors que la famille de Jacques Chirac avait fait savoir qu'elle n'était pas favorable à la présence de Marine Le Pen, lundi 30 septembre, à l'Eglise Saint-Sulpice pour la cérémonie d'hommage prévue en l'honneur de l'ancien président de la République, la présidente du RN a annoncé dimanche qu'elle ne s'y rendrait pas.

Mais Marine Le Pen avait tout de même le droit de se présenter à l'Eglise Saint-Sulpice lundi, puisqu'un décret de 1989 relatif aux cérémonies publiques fixe la liste des corps et autorités pouvant être conviés, et les députés en font partie. Le clan Chirac, en exprimant son hostilité à la venue de Marine Le Pen, n'a pas méconnu ce décret, puisqu'il n'en a tout simplement pas le pouvoir.

"Il n'y a pas d'invitation officielle", mais "le respect de l'esprit républicain, c'est que dans la mort on n'est plus dans le conflit politique, dans la contestation politique, on est dans l'hommage", avait d'ailleurs convenu la députée du Pas-de-Calais un peu plus tôt ce dimanche sur France 3 dans "Dimanche En Politique".