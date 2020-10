Face à la 2e vague du Covid, Emmanuel Macron reprend la parole pour la 7e fois en sept mois

ANNONCES - Alors que la deuxième vague du coronavirus submerge le territoire, Emmanuel Macron s'exprimera mercredi 28 octobre à 20 heures à l'occasion d'une allocution télévisée pour annoncer un probable reconfinement. Le chef de l'Etat, qui prend la parole pour la 7e fois, a dû reprendre la main à chaque tournant de l'épidémie.

Il avait laissé son gouvernement - Jean Castex et Olivier Véran en particulier - aux manettes durant trois mois dans la gestion quotidienne de la crise sanitaire. Alors que la deuxième vague épidémique vient de submerger brutalement la France et suscite une forte inquiétude des autorités, Emmanuel Macron est contraint, à nouveau, de reprendre la main pour tenter de répondre à l'urgence de la situation. C'est la septième intervention présidentielle de ce type en sept mois, et la deuxième en seulement quinze jours. Le chef de l'Etat annoncera mercredi soir, lors d'une allocution prévue à 20 heures, les mesures qu'il compte prendre pour tenter d'endiguer la montée exponentielle de l'épidémie en France. Il devrait ainsi donner les contours d'un nouveau confinement de l'ensemble du territoire, pour une durée de quatre semaines renouvelables, avec toutefois le maintien des écoles et des services publics. Emmanuel Macron, qui avait abordé la rentrée avec d'autres chapitres en tête, réformes sécuritaires, séparatisme, transition écologique, avait déjà été contraint de revenir en première ligne, le 14 octobre, pour annoncer les mesures de couvre-feu, dans cette longue crise qui ne suscite plus, comme c'était le cas en mars, de consensus politique et social forts. Les mesures restrictives prises récemment dans plusieurs métropoles ces dernières semaines ont suscité de fortes résistances politiques ainsi que la colère de professions concernées.

Une intervention à chaque tournant de l'épidémie

Depuis le début de la crise, en mars dernier, Emmanuel Macron est intervenu à chaque moment clé, laissant les phases intermédiaires à ses Premier ministres - Edouard Philippe puis Jean Castex - ainsi qu'à son ministre de la Santé, Olivier Véran, ou à d'autres ministres pour les mesures relevant de leur portefeuille (école, aides aux entreprises, transports...) La première allocution d'Emmanuel Macron remonte au 12 mars, moment où l'épidémie explosait en France. Le chef de l'Etat s'était adressé aux Français durant une demi-heure pour annoncer la fermeture des écoles jusqu'à nouvel ordre, à un moment où les autorités craignaient encore que le milieu scolaire soit un lieu de diffusion massive du virus, appeler les personnes âgées fragiles à rester à leur domicile et l'ensemble de la population "à limiter les déplacements au strict nécessaire". Face à "la plus grave crise sanitaire qu'ait connu la France depuis un siècle, l'urgence est de freiner l'épidémie pour protéger nos hôpitaux", avait-il insisté. Il avait décidé à cette occasion de maintenir le premier tour des élections municipales, après avoir consulté les partis d'opposition. Une décision qui lui a été reprochée par la suite.

En vidéo Coronavirus : l’allocution d'Emmanuel Macron

Quatre jours plus tard seulement, le 16 mars, Emmanuel Macron était revenu devant les Français. Une nouvelle allocution de 20 minutes au cours de laquelle, sur un ton martial, il avait martelé le fameux "nous sommes en guerre". "J'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire", avait-il annoncé aux Français, ouvrant alors la voie au confinement. Il avait annoncé du même coup le report du second tour des élections municipales.

En vidéo Confinement, report des municipales : revivez l'allocution d'Emmanuel Macron sur le coronavirus

La troisième intervention de ce type date du 13 avril 2020. "Les résultats sont là", avait annoncé le chef de l'Etat à des Français confinés depuis trois semaines, estimant que le confinement avait permis de désaturer les urgences hospitalières et annonçant la réouverture progressive des écoles. Durant ce nouveau discours d'une demi-heure, il avait annoncé le prolongement du confinement jusqu'au 11 mai, fixant ainsi un objectif de sortie de crise, concomitant avec la montée en puissance des tests et de la production de ces masques qui avaient tant manqué dans la première phase.

En vidéo "Le confinement le plus strict doit encore se poursuivre jusqu'au lundi 11 mai" : revivez l'allocution d'Emmanuel Macron

Emmanuel Macron plus en retrait après le déconfinement

Les interventions du chef de l'Etat s'étaient espacées après le 11 mai. Il a toutefois livré sa quatrième allocution, d'une vingtaine de minutes, le 14 juin, alors que la situation sanitaire s'améliorait nettement sur l'ensemble du territoire et que l'heure était à l'optimisme. De nombreux territoires étaient repassés en vert et les restaurants avaient été autorisés à rouvrir dans les zones rouges. "Les crèches, les écoles, les collèges se prépareront à accueillir à partir du 22 juin tous les élèves de manière obligatoire et selon les règles de présence normales", avait également annoncé le chef de l'Etat. Les rassemblements, en revanche, devaient rester encadrés.

En vidéo L'intégralité de l'allocution d'Emmanuel Macron du 14 juin 2020

Sur un modèle moins martial, Emmanuel Macron avait accordé une interview, le 14 juillet 2020, qui avait réuni pas moins de 8,1 millions de téléspectateurs, les Français se questionnant notamment sur leurs vacances d'été. Le président de la République avait souhaité se projeter davantage dans le moyen terme, présentant les contours de son plan de relance, tout en annonçant des mesures sanitaires de court terme, comme le port obligatoire du masque dans les lieux clos. Avec cette nouvelle allocution prévue mercredi soir, c'est une toute autre ambiance qui s'annonce : le retour de l'urgence, des restrictions et des bulletins épidémiologiques quotidiens.

Vincent Michelon