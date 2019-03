Face à Marine Le Pen, Nathalie Loiseau “change d’avis” et se dit “prête à être candidate” aux européennes

"Madame Le Pen, je voudrais vous dire bravo", a lancé la ministre en fin d'émission, avant de poursuivre : "bravo parce que vous avez réussi à me faire changer d’avis". Et d'expliquer : "je n’ai pas envie que l’Europe de demain ressemble à celle que vous avez dessinée". Nathalie Loiseau assure vouloir d'une "Europe du partage et pas de la division."





Son effet d’annonce s’est heurté au sarcasme de son interlocutrice qui hilare, a ironisé : "c’est trop mignon", avant de critiquer une démarche "téléguidée" et manquant de "spontanéité". "Vous défendez une Union européenne qui a laissé un saccage sur son passage", a ensuite déroulé Marine Le Pen, accusant la nouvelle candidate de défendre "l’ultralibéralisme".