Face au blocage des trains et des métros, Nicolas Dupont-Aignan défend la grève de la gratuité

Opposé à la retraite par points mais favorable à la suppression des régimes spéciaux... Nicolas Dupont-Aignan a jugé vendredi sur LCI que les cheminots et agents de la RATP qui ont cessé le travail étaient "dans leur rôle de grévistes". Mais- en même temps - il n'en souligne pas moins le "gâchis insupportable" et "l'enfer vécu par les Français notamment en Île-de-France". Et s'interroge : "La vraie question, là-dedans, c'est de savoir quand le gouvernement va renoncer".

En attendant la résolution de ce conflit qui dure , le député et président de Debout la France assure qu'il a une solution. "Ce que je propose depuis des années, c'est la grève de la gratuité, que les contrôleurs fassent monter les gens dans les trains sans payer." Une idée qui n'est pas sans faire penser à ce que proposait le syndicat Sud-Rail, deuxième syndicat à la SNCF, depuis des années. "Cela induirait un désagrément pour la SNCF [20 millions de manque à gagner par jour, NDLR] mais permettrait aux gens de voyager", plaide le souverainiste.