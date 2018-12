Face aux maires de "Génération Terrain", Macron a reconnu "des maladresses, parfois des erreurs"

Nous avons "parlé de sa manière d'être et de sa communication. On lui a dit qu'il y avait certaines phrases parfois malheureuses et à ne pas prononcer. Il nous a dit en être conscient", avance Arnaud Péricard. A sa manière d'être s'ajoutent des choix politiques mal reçus par la population. "Il a parlé parfois de maladresses, parfois d'erreurs, de trop d'impôts, de trop de taxes", détaille le maire de Poissy. Le président regrette-t-il de s'être obstiné à imposer l'abaissement à 80km/h sur les routes de France ? "Il a parlé des vitesses", reconnait simplement l'édile, et d'ajouter : "un des éléments qui a énervé les Français à juste titre".





Pour avancer, les maires lui conseillent de changer de méthode, d'organisation. "Comment ce candidat qui était empathique et proche des gens est devenu un président suffisant et indifférent ? Il y a un problème", avance Karl Olive. Ce problème est simple : "Les décisions viennent du sommet et ensuite - seulement - on vient voir la base". "Ça doit changer, tout doit partir du terrain", "les décisions doivent être validées par les administrés plutôt que d'être systématiquement imposées".





Ont-ils été entendus ? Emmanuel Macron a-t-il assimilé les critiques ? Les élus en ont le sentiment. La réunion devait initialement durer 2 heures, ils sortent finalement après "plus de 3h30". Selon eux, "un nouveau logiciel" sera annoncé lors de la prise de parole du président. Il reste à Emmanuel Macron de le confirmer. Il devrait s'adresser aux Français en début de semaine.