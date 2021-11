500 "zones de non-droit" en France, selon Eric Ciotti : d'où vient ce chiffre souvent cité par le candidat LR ?

C'est justement lors d'un entretien au site pro-russe Sputnik qu'il a évoqué les 500 zones de non-droit, "à peu près". Des territoires qui ont "globalement échappé à la régulation de l'État et à la loi commune", tel que les dépeignait l'intéressé auprès de Sud Radio, mais pour lesquels il convient lui-même que le terme de zone de non-droit n'est pas le plus approprié. "C'est un abus de langage puisqu'il existe toujours des droits : le Code de la route s'applique par exemple, l'école est aussi présente. C'est d'ailleurs la seule institution de la République qui demeure dans certains quartiers", glissait-il.

Stéphane Le Rudulier apporte en passant quelques précisions : "On n'a jamais dit que les forces de l'ordre ne rentraient plus dans ces zones, mais elles n'y restent pas, n'y demeurent pas et sont obligées de s'y rendre en nombre." Faisant notamment référence à certains quartiers de Marseille, il évoque des lieux "où le trafic de drogue a vraiment inhibé la totalité du vivre ensemble".

Si l'ex-préfet estime que dans ces territoires, la police judiciaire peut encore entrer, il rapporte que "la police de terrain n’entre plus volontairement dans certains quartiers depuis les émeutes de 2005". Sollicité par LCI, le sénateur LR des Bouches-du-Rhône Stéphane Le Rudulier accompagne Eric Ciotti dans sa campagne. Et confirme que c'est aux éléments rapportés par Michel Aubouin que le candidat fait référence en évoquant 500 zones de non-droit. Il évoque des "territoires perdus de la République, là où les forces de l'ordre ne rentrent qu'exceptionnellement pour une opération bien ciblée".

Ce constat, les autorités le contestent avec fermeté. Frédérique Camilleri, préfète de police des Bouches-du-Rhône, indiquait ainsi récemment qu'il n'y avait "pas de zone de non-droit à Marseille". Un discours dans la droite lignée de celui du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Pour lui, "il n'y a pas de zone de non-droit dans notre pays", mais "il y a des endroits difficiles".

Soulignons qu'en 2012, des zones de sécurité prioritaire (ZSP) ont été mises en place. Désignant des territoires qui souffrent "plus que d’autres d’une insécurité quotidienne et d’une délinquance enracinée" ou qui font face "depuis quelques années une dégradation importante de leurs conditions de sécurité", ils permettent le déploiement de force de l'ordre en plus grand nombre. Aujourd'hui, on compte 80 de ces "ZSP" à l'échelle du territoire, qui ne peuvent toutefois pas être qualifiées de zones de non-droit.