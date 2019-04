Combien de citoyens ont participé au Grand débat ? Retour sur une bataille de chiffres

Le Grand débat a pris fin la semaine dernière. Place désormais à la restitution des doléances qui a débute ce lundi matin au Grand Palais à Paris, en présence d'Edouard Philippe. Pour le gouvernement, cette consultation est une réussite. Pour appuyer son propos, il met en avant la forte participation citoyenne : plus d'1,9 millions de contributions en ligne, 27.000 courriers et courriels reçus, plus de 16.000 cahiers citoyens - ces cahiers de doléance mis en place dans les communes - et plus de 10.000 réunions locales ont été collectés.





Invité ce 8 avril sur le plateau de LCI, Alexis Corbière "conteste ces chiffres". Selon lui, certains participants auraient multiplié les contributions, ce qui gonflerait la contestation. Une critique qui n'est pas nouvelle au sein de l'opposition. "Je veux savoir le nombre d’adresses IP", a ainsi réclamé le député de la France Insoumise. Au-delà des contributions, il met aussi en doute l'engouement citoyen lors des réunions locales : "Souvent c’est le conseil municipal - les élus ont été gentils, ils se sont réunis lors de réunions où il n’y avait pas grand monde."