Les pays qui ont mis en place l'obligation vaccinale étaient-ils peu vaccinés ?

C'est la ligne rouge qu'il refuse de franchir... Pour le moment. Les modalités du pass sanitaire faisant débat toute la semaine, le gouvernement a été interrogé par les journalistes et les députés sur les raisons pour lesquelles il se refusait à rendre la vaccination obligatoire pour tous. Pour se justifier, chaque membre de la majorité y est donc allé de son argument. Parmi eux, Jean Castex, arguant que la couverture vaccinale en France était plus satisfaisante qu'ailleurs. Pour le Premier ministre, ceux qui ont mis cette mesure en place avaient ainsi "des taux de vaccination très, très bas". Qu'en est-il réellement ?

Le seul pays européen à avoir d'ores et déjà prévu la mise en place de l'obligation vaccinale pour tous est l'Autriche. Annoncée le 19 novembre, cette mesure drastique est intervenue alors que 65% de la totalité de la population était totalement immunisée. Ce n'était, à l'époque, que quatre points de moins que la France. Le pays a aujourd'hui toujours une couverture vaccinale très proche de celle de la France, avec 72% de sa population protégée contre 74% dans l'Hexagone, comme le montre le graphique ci-dessous, issu des données de Our World in Data (cliqué ici si l'image ne s'affiche pas).

Idem pour l'Allemagne, où le nouveau chancelier Olaf Scholz a promis de proposer un texte de loi pour mettre en place cette obligation dès février. Si la France se défend mieux que sa voisine d'outre-Rhin, où 71% de la population est vaccinée, ce taux peut difficilement justifier à lui seul cette différence de stratégie.

Quant au cas de l'Italie, là, le constat du Premier ministre est complètement erroné. Rome a ainsi annoncé le 5 janvier que tous les Italiens de plus de 50 ans devront se faire inoculer. Or, non seulement les habitants de la Péninsule sont, globalement, mieux protégés que les Français (74,3% de couverture vaccinale), mais cela est d'autant plus vrai pour les personnes les plus âgées. Tandis que 88% des Italiens de plus de 50 ans ont un schéma vaccinal complet, seuls 85% des Français en ont fait de même.