"La grande confrontation" : Aubry, Loiseau, Bardella et les autres ont-ils dit vrai ? Leurs affirmations passées au crible

Si ces données sont vraies au niveau national, qu’en est-il au niveau communautaire ? Selon Eurostat, "dans l’Union européenne, le transport de marchandises par route représente la plus grande partie du transport de marchandises effectué par des modes de transport intérieurs (environ 75%, ce chiffre étant resté relativement stable au cours des dix dernières années)". Le fret routier a augmenté de 11,8% entre 2013 et 2017 au sein de l’UE. Sur les plus longues distances, la politique de transport de l’UE vise à faire transférer 30% du fret routier au chemin de fer et au transport par voie d’eau d’ici à 2030, et plus de 50% à l’horizon 2050.