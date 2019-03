FACTUEL - Un migrant fraîchement débarqué en France touche-t-il plus qu'un retraité modeste ?

C'est la polémique de la semaine ! Dans un discours donné dimanche dernier à Caudry (Nord), Marine Le Pen a déclaré qu'un migrant fraîchement débarqué en France pouvait gagner plus qu'un retraité. Cette affirmation est fausse. Un migrant peut toucher 6,8 euros par jour d'allocation plus 7,40 euros s'il n'est pas hébergé. Ce qui fait au total 440, 20 euros par mois. Un retraité modeste, lui, peut gagner au moins 868,20 euros par mois. En affirmant qu'un migrant fraîchement débarqué touche plus qu'un retraité, la présidente du Rassemblement national se trompe. Mais cela ne l'a pas empêché de réitérer ses propos deux jours plus tard dans une tribune publiée sur le site du parti.



