"Faire sauter" des mosquées : le RN retire l’investiture à l’une de ses candidates en Corrèze

Elle avait évoqué en 2017 sur Twitter le fait de "faire sauter" des mosquées. Une candidate du Rassemblement national aux élections départementales s’est vu retirer, mardi 18 mai, son investiture en Corrèze après la découverte de ses propos. Danièle Delavaud et son conjoint, qui se présentait comme suppléant, seront convoqués au plus vite par le parti et risquent une exclusion.

Dans des messages publiés en octobre 2017 sur Twitter - désormais supprimés de la plateforme, la candidate du canton d'Uzerche avait écrit : "Qu'on arrête de construire des mosquées je suis ok pour les faire sauter", "Flash ball..... ne vous gênez pas les CRS bombardez-les vous avez le soutien des français (sic)" ou encore "Retour au bled il fait beau et bon ...le soleil y est plus chaud y que chez nous et toutes ces associations à dissoudre ... elles grèvent le budget des communes".

Le parti de Marine Le Pen a immédiatement réagi pour dénoncer ces propos. "C'est une déception, mais je ne peux pas tolérer ce genre de propos inacceptables qui ne sont pas à l'image du RN", a justifié Valéry Elophe, le délégué départemental du Rassemblement National. Il a également indiqué que Danièle Delavaud et son conjoint seront "convoqués dès que possible" devant la commission des conflits du RN à Nanterre, qui peut prononcer une exclusion à leur encontre.