"L'Emission politique" : quand Wauquiez prétend avoir été élu par l'ensemble des habitants de sa région

Petit problème en revanche, ce chiffre est totalement faux. Il n’est ni le chiffre réalisé par la liste de Laurent Wauquiez au second tour des élections régionales, ni l’intégralité des électeurs sur les listes électorales mais il représente le nombre d’habitants de la région Auvergne-Rhône-Alpes dont il est le président.





Alors oui, Laurent Wauquiez est bien arrivé en tête du second tour des élections régionales de 2015 mais avec 7 millions de voix de moins qu’il affirme. Comme l’atteste les chiffres du ministère de l’Intérieur, le président des LR avait recueilli 1,2 millions de voix, soit 40,62% des suffrages exprimés, et non 8 millions, ce qu'il a affirmé sur le plateau de "l’Emission politique".