Fake News : Emmanuel Macron annonce une loi pour renforcer le contrôle d'internet en période électorale

"En cas de propagation d'une fausse nouvelle, il sera possible de saisir le juge à travers une nouvelle action en référé permettant le cas échéant de supprimer le contenu mis en cause, de déréférencer le site, de fermer le compte utilisateur concerné, voire de bloquer l'accès au site internet", a-t-il poursuivi. Macron a également annoncé que les pouvoirs du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) "seront accrus pour lutter contre toute tentative de déstabilisation par des services de télévision contrôlés ou influencés par des Etats étrangers". Une allusion à peine directe à sa propre campagne présidentielle.





Pendant celle-ci, Emmanuel Macron avait dénoncé le rôle "d'organes d'influence" et de "propagande mensongère" de deux médias financés par la Russie : RT et Russia Today. "On va se dire les choses : en vérité Russia Today et Sputnik ne se sont pas comportés comme des organes de presse et des journalistes mais comme des organes d’influence", avait estimé ensuite le président lors de la visite de Vladimir Poutine à la fin du mois de mai 2017.