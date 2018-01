"Ça risque d'être compliqué" : que peut Macron contre les fausses informations ?

LCI : L'efficacité d'une loi contre les fausses informations ne dépend-t-elle pas entièrement de la bonne volonté des plateformes, comme Facebook et Twitter ?

Christophe Bigot : On est conscient de cette difficulté depuis longtemps. Aujourd'hui, à partir du moment où ces plateformes diffusent en France, elles doivent respecter la loi française et peuvent être attaquées en France pour faire supprimer un contenu. Le juge des référés peut déjà agir, ça ne pose pas de problème. Mais au final, l'application [d'une telle décision judiciaire, ndlr] reste au bon vouloir de la plateforme, car si elle refuse de coopérer, il faut faire entériner la décision de justice française par la justice américaine. Et là, on se retrouve face au 1er amendement de la constitution américaine qui garantit la liberté d'expression. En revanche, il est compliqué pour une plateforme de décider ce qui est vrai ou faux, donc elle pourrait avoir tendance à s'en tenir à ce que dit la justice. Finalement, une loi sur les fausses informations pourrait simplifier la vie de ces plateformes qui s'en remettraient aux décisions du juge. Et ne serait-ce qu'en termes de communication, il serait dangereux pour elles de laisser en ligne un contenu qui a fait l'objet d'un jugement.