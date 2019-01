Traité d'Aix-la-Chapelle : non, Macron ne va pas "vendre" l'Alsace-Lorraine à l'Allemagne (ni lui céder son siège à l'Onu)

Quant à l'affirmation de Marine Le Pen, elle n'est pas plus vraie. S'il a été un temps question de partager le siège français au Conseil de sécurité de l'Onu, ce n'est plus le cas aujourd'hui. L'article 8 du chapitre 2 du traité dit ceci, comme le rappelle La Croix : "L'admission de la République fédérale de l'Allemagne en tant que membre permanent du conseil de sécurité des Nations unies est une priorité de la diplomatie franco-allemande." Pour le dire le plus clairement possible : faire entrer l'Allemagne, qui réclame cette place au même titre, par ailleurs, que le Brésil, l'Inde et le Japon, oui. Rendre le siège de la France, non.