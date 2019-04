Faut-il supprimer les "retraites chapeau" ?

Depuis l'épisode de la "retraite chapeau" du patron d'Airbus, qui a scandalisé bon nombre de personnes, la prime de départ des patrons d'entreprises fait l'objet d'un débat. Carlos Ghosn, en pleine tourmente judiciaire, a vu la sienne être refusée par son ancienne entreprise. Une enveloppe estimée à 770 000 euros par an. Le PDG de Technip, lui, touchera 1,95 million d'euros par an et celui d'Airbus 1,3 million d'euros. Ces sommes astronomiques réflètent-elles la déconnexion des grands groupes à la réalité ? Que compte faire le gouvernement pour réguler ces parachutes dorés ?



