Grenelle contre les violences conjugales : un an après, quel bilan ?

Le 25 novembre 2019, Edouard Philippe et Marlène Schiappa clôturaient le Grenelle des violences conjugales. Après trois mois de discussions et de travaux, une soixantaine de mesures avaient été présentées pour lutter contre ce fléau (46 + 10 mesures d’urgence). Ce vendredi 25 novembre 2020, un an après et à l’occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, la ministre chargée de l’égalité femmes-hommes Elisabeth Moreno a dressé un premier bilan ce mercredi lors d'une conférence de presse.

"Mon objectif est de veiller rigoureusement à la bonne exécution des 46 mesures du Grenelle" a débuté la ministre, précisant que 28 étaient d'ores et déjà effectives et 18 sont en cours de réalisation (par exemple rendre accessible le 3919 aux personnes handicapées ou créer 80 postes d'intervenants sociaux dans les commissariats et gendarmeries). Les 10 mesures d’urgence ont toutes été mises en œuvre.