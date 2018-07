Féministes arrêtés en Arabie saoudite : les eurodéputés condamnent, pas Michèle Alliot-Marie et Rachida Dati

Les Saoudiennes ont récemment obtenu le droit de conduire dans leur pays. Mais la situation des militants féministes reste critique dans le royaume wahhabite, comme en témoigne l'arrestation, le 15 mai 2018, de sept femmes (Loujaïn al-Hathloul, Aïcha al-Mana, Madeha al-Ajrouch, Eman al-Nafjan, Aziza al-Youssef, Hessah al-Cheikh et Walaa al-Chubbar) et quatre hommes (Ibrahim Fahad Al-Nafjan, Ibrahim al-Modeimigh, Mohammed al-Rabiah et Abdulaziz al-Meshaal) connus pour leur militantisme dans ce domaine. Ils ont notamment été accusés d'être des "agents de l’étranger".





Le 31 mai, le Parlement européen a voté une résolution qui condamne ces arrestations, qu'il qualifie de "harcèlement". Les eurodéputés ont approuvé le texte par 525 voix pour, 29 contre et 71 abstentions, comme l'indique le compte rendu des votes (pages 11 et 12 du lien donné ci-dessus). Parmi les "contre", on trouve Michèle Alliot-Marie et Rachida Dati. Les deux ex-ministres du mandat Sarkozy, désormais députées européennes, sont les seuls représentants de la France à s'être opposés à la résolution, alors que leur formation, le Parti populaire européen (PPE), a majoritairement voté pour. Une situation qui a attiré l'attention du chercheur spécialiste du Moyen-orient Romain Caillet.