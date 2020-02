Fermeture de Fessenheim : retour sur un démantèlement qui a tout du serpent de mer politique

Le 22 février sonnera la fin de la première unité de Fessenheim. Une fermeture qui arrive près d’une décennie après la promesse de François Hollande de sceller le sort de la doyenne des centrales nucléaires françaises, voulue par le général de Gaulle pour assurer l'indépendance énergétique du pays. Entre les promesses irréalisées et irréalisables et les contestations de syndicats et d’élus locaux, tout ça avec le souvenir de Fukushima en toile de fond, LCI revient sur ce feuilleton politique.

Les reproches ont, en soi, toujours existé. Mise en service en 1977, la centrale alsacienne inquiète alors aussi bien la France que l'Allemagne voisine et la Suisse, dont la frontière se trouve à une quarantaine de kilomètres seulement. Les responsables doivent à l'époque répondre aux mécontentements et aux craintes des anti-nucléaires des trois pays. D'innombrables manifestations d'opposants ont lieu, à travers les années, allant parfois jusqu'aux grèves de la faim.

Mais ce n'est réellement qu'en 2011 que les critiques se font de plus en plus fortes. Outre la dangerosité de l'atome, c'est la situation géographique de la centrale - en contrebas du grand canal d'Alsace et dans une région à la sismicité avérée - qui est pointée du doigt. Et pour cause, la catastrophe de Fukushima, au Japon, au mois de mars de cette même année, est ancrée dans les esprits.

Le sujet finit par arriver dans les hautes sphères politiques. À tel point qu'il devient l'enjeu principal de la négociation entre les Verts et le Parti Socialiste lors de la présidentielle de 2012. Afin de souder une alliance électorale, les écolos demandent l'arrêt "immédiat de Fessenheim" et la "fermeture progressive de 24 réacteurs". L'accord est scellé, et François Hollande - alors candidat - en fait une mesure phare de sa campagne. "Dans l'immédiat, je propose la fermeture de Fessenheim parce que c'est la plus ancienne de nos centrales, mais aussi pour des raisons de sûreté puisqu'elle est située sur une zone sismique", assurait-il à l'époque.