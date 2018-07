Fermeture de l'usine de Philippe Poutou : "Le vivre ensemble est artificiel s'il y a du chômage"

LCI : Dans un article de Mediapart consacré à la fermeture du site, vous dites : "le rapport de force n’est pas avec nous. C’est tellement compliqué, tellement dur, on n’a rien derrière. Tout pousse à lâcher". On vous a connu beaucoup plus combatif...

Philippe Poutou : Effectivement, j'ai prononcé cette phrase et je l'assume, mais nous continuons les actions. Ford va partir et nous ne pouvons rien y changer, mais nous menons une bataille politique pour sauver le plus d'emplois possibles. C'est aux pouvoirs publics de contraindre Ford à permettre une reprise du site. Ford aujourd'hui ne veut pas de repreneur et il faut que l'État lui impose. On reste déterminés. Même si le rapport de force n'est pas de notre côté parce qu'il y a beaucoup de résignation, dans l'usine comme dans la population, on a l'espoir d'agir sur les pouvoirs publics pour qu'ils imposent à Ford une reprise de l'activité. On n'est pas au fond du trou, on ne lâche pas. D'autant plus qu'il n'y a pas que les 800 emplois de l'usine en jeu, car on estime à environ 3.000 le nombre d'emplois indirect liés à l'usine. Il faut les sauver emplois. C'est l'affaire de tout le monde.

LCI : Vous travaillez sur le site depuis 1996. En tant qu'ouvrier, qu'est ce que ça fait de voir son usine fermer ?

Philippe Poutou : On a de la tristesse, une impression de gâchis. D'ailleurs on voit que l'usine est en partie vide aujourd'hui, parce qu'on est beaucoup moins nombreux par rapport à l'époque où on faisait les trois 8. On ne regrette pas les cadences infernales, mais il y avait un collectif de travail, des compétences, une production... Ford a tout bousillé. Il y a de la colère et de la révolte contre des multinationales capables d'empocher de l'argent public puis de détruire un outil de travail.