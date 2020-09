"Fermez le ban" : Jean Castex tente de clore une polémique entre Darmanin et Dupond-Moretti sur "l'ensauvagement"

Une première ligne de fracture dans le gouvernement Castex ? Le débat sur l'insécurité a suscité un désaccord entre le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et le garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti, autour de l'utilisation du terme "ensauvagement", particulièrement prisé à droite et à l'extrême droite pour décrire une montée présumée des violences dans le pays. Le sujet est d'autant plus sensible que l'exécutif est la cible désormais quotidienne des attaques de l'opposition de droite et du RN sur le respect de l'autorité et l'insécurité.

"Il faut stopper l'ensauvagement d'une certaine partie de la société", avait déclaré Gérald Darmanin dans une interview au Figaro, le 24 juillet, alors qu'il était interrogé à propos des violences urbaines récentes qualifiées "d'incivilités" par Emmanuel Macron. "Nous assistons à une crise de l’autorité (...) Il faut réaffirmer l’autorité de l’État, et ne rien laisser passer", avait également expliqué le ministre de l'Intérieur. "Ma vision est celle des Français de bon sens : les policiers et les gendarmes nous protègent, et ils courent derrière les voyous. Le rôle du ministère de l’Intérieur, c’est de protéger ceux qui nous protègent, et de les aider à courir derrière les voyous ."

Gérald Darmanin a usé à plusieurs reprises du terme "ensauvagement", notamment après les événements à Grenoble relatif aux trafics de drogue.