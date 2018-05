Les 1er mai de Jean-Marie Le Pen

En 1988, Jean-Marie Le Pen instaure son traditionnel défilé en l'honneur de Jeanne d'Arc chaque 1er mai pour fêter sa percée à la présidentielle et briser le monopole des syndicats en cette journée. Ce nouveau rendez-vous, qui s'est tenu à l'entre-deux tours, avait réuni 30.000 personnes place de l'Opéra, à Paris. Le 1er mai 2011 s'est ensuite concrétisé par le passage de flambeau entre Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen, suivi d'une prise de distance entre eux. En 2015, Jean-Marie Le Pen est ainsi laissé sur le derrière de la scène par sa fille, bisbilles au sommet du parti obligent. Et depuis 2016, Marine Le Pen n'organise plus de défilé du 1er mai en l'honneur de Jeanne d'Arc, laissant la rue à son père. Comment s'est déroulée cette scission entre la présidente du FN et son prédécesseur ? Quid des autres 1er mai marquants de Jean-Marie Le Pen ?



Ce mardi 1er mai 2018, Julien Arnaud, dans sa chronique "La boîte à archives", nous parle des 1er mai de Jean-Marie Le Pen. Cette chronique a été diffusée dans La République LCI du 01/05/2018 présentée par Julien Arnaud sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 9h, Julien Arnaud sera aux commandes de ce grand talk d’opinion, avec à ses côtés Roselyne Bachelot pour trois heures de débat et de polémique.