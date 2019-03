Filmé en boîte de nuit, Christophe Castaner défend sa "vie privée" et reçoit le soutien d'Edouard Philippe

Le ministre de l'Intérieur fait ce vendredi la Une de deux magazines people, Voici et Closer. La raison ? Christophe Castaner a été filmé et photographié, samedi 9 mars dernier, vraisemblablement éméché et proche d'une jeune femme d'une trentaine d'années dans une restaurant branché de la capitale, le Noto. Le tout quelques heures après la 17e journée de mobilisation des Gilets jaunes, qui a rassemblé environ 28.000 personnes.