Retour à l'école, fin des 10 km, ouverture des terrasses... le calendrier du déconfinement se précise

Bientôt un retour à un peu plus de vie normale ? En tout cas, le calendrier de sortie des mesures restrictives se précise. L'exécutif entend bien tenir les perspectives déjà annoncées aux Français, à savoir le retour des enfants à l'école dès le 26 avril et la réouverture des terrasses et lieux culturels mi-mai. Il souhaite également mettre fin à la limitation des déplacements 10 km autour de son domicile quatre semaines après son entrée en vigueur le 3 avril dernier, comme prévu.

En effet, une source proche de l'exécutif a confié ce mercredi à l'AFP que le gouvernement prévoit de lever le 2 mai l'interdiction de s'éloigner de plus de 10 km de son lieu de résidence. Le 31 mars, le chef de l'Etat avait également annoncé pour quatre semaines un couvre-feu à 19h dans tout l'Hexagone. On ne sait pas si ce dernier sera maintenu, ou l'horaire reculé plus tard en soirée.