Fin du découpage traditionnel de la Corse

La Corse célèbre un événement historique, la mise en place de leur première collectivité territoriale unique. Cette situation marquera la fin de son découpage qui est bien accueilli par la majorité de la population. Le but de cette manœuvre étant d'obtenir un statut d'autonomie et non pas d'indépendance.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 02/01/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1.