Fin du sapin de Noël à Bordeaux : la droite voit rouge

Chez Les Républicains, la députée des Bouches-du-Rhône Valérie Boyer a tweeté : "Au motif : pas 'd’arbre mort' à Noel les écolos organisent la mort des traditions de la transmission et montrent leur visage sectaire et extrémiste caché sous le voile du réchauffement climatique." "Comme des millions de Français je suis aujourd'hui atterré et en colère contre ces ayatollahs et leur sectarisme", a déclaré le député des Alpes-Maritimes Eric Ciotti. Le président de la région Hauts-de-France Xavier Bertrand est également revenu sur les propos du maire EELV de Lyon Grégory Doucet sur le Tour de France . "Appelez moi vieux monde si vous voulez, mais le sapin de Noël, le Tour de France et toutes ces traditions qui nous unissent seront toujours le ciment d’une société."

De quoi susciter l'émoi à droite de l'échiquier politique. "Le sapin de Noël, 'un arbre mort' pour les Verts ?! Ces gens ont un rejet viscéral de tout ce qui fait notre pays, nos traditions, notre culture et chercheront à tout démonter pièce par pièce. Français, réveillez-vous !" a tweeté la présidente du RN Marine Le Pen. "Fini le sapin de Noël à Bordeaux ! A quand l'interdiction par EELV du vin de Bordeaux et du saucisson 'jésus' de Lyon ? La protection de l'environnement mérite mieux que des idéologues d'extrême gauche déguisés en écologistes qui veulent priver les Français de leur mode de vie !'" a indiqué Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France).

A gauche également, on critique ces prises de position des maires écologistes. L'ancien Premier ministre Manuel Valls a écrit sur Twitter : "A Bordeaux on supprime le sapin de Noël, à Lyon on déteste le Tour de France... ou quand l’idéologie et la bêtise veulent mettre fin à des traditions populaires. Cette écologie politique n’a rien à voir avec la préservation de l’environnement et de la planète."

Sur RMC, la journaliste écologiste Isabelle Saporta a poussé un coup de gueule contre ces "idées à la con. On voudrait passer pour des ayatollahs on ne ferait pas autre chose. J’ai beau être écolo je ne me reconnais pas là-dedans. Je considère qu’ils sont caricaturaux. C’est nul, c’est vraiment de la petite communication de merde", a-t-elle déclaré aux Grandes gueules, où elle est chroniqueuse.

La ministre déléguée à la Citoyenneté Marlène Schiappa a estimé sur franceinfo que ces maires EELV étaient "rabat-joie". "Interdire le passage du tour de France, annuler le sapin de Noël... en fait les maires EELV c’est tout ce qui amène un peu de joie ou de fête qu’ils interdisent ! Ils sont pires qu’idéologues : ils sont rabat-joie."