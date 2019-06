Finalement, la suppression intégrale de la taxe d'habitation se fera en 2023

Nouveau recul du gouvernement. La suppression intégrale de la taxe d'habitation pour les 20% de ménages les plus aisés interviendra en 2023, et non en 2022 comme annoncé jusque-là par le gouvernement, a confirmé ce jeudi le ministre des Finances Bruno Le Maire. La taxe d'habitation "sera intégralement supprimée en 2023, et ce sera inscrit dans la loi", a déclaré M. Le Maire sur France Info. "Nous faisons les choses progressivement", a-t-il justifié.