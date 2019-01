Finalement, la taxe d'habitation pourrait être maintenue pour les 20% des ménages les plus aisés, annonce Bruno Le Maire

L'exécutif réfléchit à la suppression de la taxe d'habitation. Cet automne, 80% des ménages ont bénéficié de 30% de réduction. Une baisse qui doit s'accentuer chaque année, passant à 65% en 2019 puis 100% en 2020, comme s'y était engagé Emmanuel Macron pendant sa campagne électorale afin de redonner du pouvoir d'achat aux classes moyennes et populaires. Pour les 20% restants des ménages les plus aisés, la suppression de la taxe devrait prendre effet au plus tard en 2021.