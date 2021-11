Financement de campagne : Emmanuel Macron répond à Marine Le Pen et refuse de saisir le parlement

Le RN est en grande difficulté financière - sa dette s'élevait à 24 millions d'euros en 2018 - et a du mal à trouver des financements auprès des banques. Au point que, lors de la présidentielle de 2017, le parti d'extrême droite avait eu recours à un prêt russe de 9 millions d’euros contracté en 2014, qu’il est toujours en train de rembourser. Depuis la loi "pour la confiance dans la vie politique" de 2017, il n'est plus possible d'emprunter d'argent à des banques non européennes, ni à des entreprises privées.