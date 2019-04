Fiscalité : ce que l'on sait de la baisse de l'impôt sur le revenu annoncée par Emmanuel Macron

Par plusieurs choses. Tout d'abord, par la réduction des niches fiscales des entreprises. "Comme nous baissons l’impôt sur les sociétés, il y a des niches qu’on peut supprimer", expliquait Emmanuel Macron. Ses cibles ? Les réductions et crédits d'impôts bénéficiant aux entreprises, exception faite du très coûteux CICE, passé de crédit d'impôt temporaire en baisse de cotisations patronales pérennes. Au total, 474 niches fiscales sont actuellement recensées en France, pour un manque à gagner de près de 100 milliards d'euros pour les finances publiques.





Parmi elles, les crédits et réductions d'impôts bénéficiant aux entreprises sont évalués à 40 milliards d'euros. "On ne touchera pas à celles des ménages", a certifié Emmanuel Macron, au cours de sa conférence de presse. Quelles niches pourraient être ciblées ? Selon plusieurs sources concordantes à l'AFP, l'un des axes de réflexion est le taux réduit appliqué au gazole non routier pour le secteur du BTP. L'an dernier, Bercy avait voulu supprimer cet avantage, avant de faire marche arrière dans le contexte des Gilets jaunes.





Autre financement possible : par une baisse de la dépense publique. "Des économies peuvent être faites sur les opérateurs publics", a avancé Bruno Le Maire. Un exemple ? "La réforme des Chambres de Commerce et d'Industrie. Elle permettra aux CCI de se réinventer et d’économiser 400 millions d’euros", a poursuivi le ministre de l'Economie. Ce qui avait été annoncé par Emmanuel Macron : "J'ai demandé à Edouard Philippe, le Premier ministre, de fermer les organismes et les structures inutiles". Autre piste de financement, l'allongement de la durée de cotisation pour le départ à la retraite, sans toucher pour autant à l'âge légal de 62 ans, et sans supprimer de jour férié.





Un moyen de faire des économies sur le système d'assurance-chômage, puisqu'il doit, en théorie, inciter les Français à travailler plus longtemps pour augmenter leur pension de retraite. Il devra toutefois être tenu compte, dans ce calcul, du fait que l'exécutif s'est engagé à fixer un seuil minimal de 1000 euros pour les plus petites pensions, dont les titulaires ne seraient pas en capacité de travailler et cotiser plus longtemps.