Fiscalité des grands patrons, impôt à la source : la mise au point de Gérald Darmanin

En ce qui concerne le prélèvement de l'impôt à la source, qui entre en application dès mardi, le ministre se veut raisonnablement optimiste. "Ce gouvernement fait confiance aux entreprises (qui devront collecter l'impôt, ndlr). Et si dans tout système, il peut y avoir des fraudes, l'administration sera vigilante, mais notre rôle est d'accompagner l'entreprise". Gérald Darmanin a également tenu à apaiser les craintes : "Qu'il soit en tout cas certain que si, pour une raison ou une autre, l'impôt n'est pas acquitté normalement, ce sera sans aucune conséquence pour le particulier", assure-t-il. "Le prélèvement à la source, ce n'est rien d'extraordinaire, juste une ligne de plus sur le bulletin de paie comme les cotisations sociales , et les entreprises collectent déjà la CSG ou la TVA", ajoute-t-il. Et de conclure : "L'application du taux de prélèvement à la source a été testée sur 8 millions de bulletins de salaire, sans bug."