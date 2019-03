Fiscalité : Gérald Darmanin propose à Emmanuel Macron de supprimer la redevance télé

Le ministre a indiqué avoir "proposé" cette mesure "au président de la République et au Premier ministre". "Nous aurons l'occasion de voir ce qu'ils décident." Il a reconnu toutefois qu'une telle suppression posait de lourdes questions de financement pour l'audiovisuel public. "On affecte cet argent à Radio France et à France Télévision, ce qui pose la question de la réforme de Radio France et de France Télévision. C'est donc facile à dire, et difficile à faire", a-t-il ajouté.





Invitée de LCI vendredi, la député LaREM Amélie de Montchalin a estimé elle aussi que la redevance télé "est un impôt cher pour les Français, et qui deviendra de plus en plus cher à collecter". "Si Gérald Darmanin le propose, c'est qu'il a réfléchi, travaillé", a-t-elle ajouté. "C'est à l'arbitrage du président et du Premier ministre, il faudra qu'on en discute".





En 2017, la contribution à l'audiovisuel public a rapporté 3.2 milliards d'euros à l'Etat. Elle permet le financement, à 89%, du budget de Radio France, et à 82% de celui de France Télévisions. Près de 7 contribuables sur 10 déclarent un poste de télévision à leur domicile. Jusqu'ici, le débat portait sur une éventuelle adaptation de la redevance aux nouveaux supports, comme les tablettes et les PC, et non sur sa suppression.