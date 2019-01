Fiscalité : Le Maire veut que nos grands patrons payent leurs impôts en France

Bruno Le Maire veut obliger les grands patrons des entreprises françaises à être fiscalement domiciliés en France, a annoncé le ministre de l'Economie et des Finances sur France Inter, dimanche 27 janvier. Le patron de Bercy envisage une loi qui concernerait donc les "présidents ou directeurs généraux" dont le "siège social est en France", "a fortiori quand l'Etat" en est l'actionnaire. Et sinon ? "Sanctions exemplaires", menace l'ancien candidat à la primaire de la droite.





Une annonce qui fait écho à un à-côté du scandale Carlos Ghosn, patron déchu de Renault, dont on a appris, outre les accusations de fraude fiscale dont il fait l'objet, qu'il était installé aux Pays-Bas. Une situation pas illégale, mais qui lui permettait de bénéficier d'une fiscalité plus douce et notamment de ne pas payer l'impôt sur le revenu en France, alors qu'il dirigeait le premier groupe français d'automobile.