"Flux migratoires irréguliers" depuis l'Afghanistan : Macron persiste et signe

"Nous devons anticiper et nous protéger contre les flux migratoires irréguliers et importants qui mettraient en danger ceux qui les empruntent, et nourriraient les trafics de toute nature." La phrase prononcée lundi soir par Emmanuel Macron lors de son allocution consacrée à la situation en Afghanistan continue de faire des vagues. Si bien que le chef de l'Etat a une nouvelle fois défendu ses propos, mardi depuis Bormes-les-Mimosas (Var).

Auprès de chaînes de télévision qui suivaient son déplacement, le président de la République a déclaré : "Je ne vais pas faire des commentaires sur des commentaires basés sur des dépêches tronquées, je pense qu’on gagnera tous beaucoup d’énergie et de temps à ce que tous ceux qui passent leur journée à commenter prennent 11 minutes de leur temps pour écouter ce que j’ai dit."

Déjà lundi soir, quelques minutes après son allocution et en réponse aux critiques rapidement exprimées en réaction à ces propos, Emmanuel Macron avait publié deux tweets reprenant en vidéo le passage concerné. Dans un message écrit en français et en anglais, il se justifiait déjà et indiquait : "Ce que j’ai dit ce soir sur l’Afghanistan et que certains veulent détourner : la France fait et continuera de faire son devoir pour protéger celles et ceux qui sont les plus menacés."