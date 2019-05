Fonction publique : les 35 heures pours tous ?

S'inspirant des municipalités qui ont augmenté le temps de travail de leurs fonctionnaires, les députés ont voté dans la nuit du vendredi 17 au 18 mai pour modifier toutes les conventions collectives. Cent vingt mille fonctionnaires de mairies, département et région, mais aussi ceux des hôpitaux sont concernés par cette mesure. Les professeurs, magistrats et policiers sont exclus.



