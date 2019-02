Fonctionnaires : comment augmenter leur temps de travail ?

Au sein des mairies, des hôpitaux, ou encore des offices HLM, les fonctionnaires doivent travailler 1 607 heures par an. Mais dans son rapport de 2016, la Cour des comptes a constaté que seules 20 % des collectivités respectaient la règle. Le gouvernement veut y mettre fin à travers la réforme de la fonction publique. Ses grandes lignes ont été dévoilées.



