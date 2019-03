Fonctionnaires et 35 heurs : le rapport choc

Un rapport de l'Inspection générale des finances enflamme la fonction publique et la scène politique. Il indique que trois fonctionnaires sur dix travaillent moins de 35 heures et plus d'un cas sur deux, aucune particularité ne le justifie. Comment expliquer cette situation ? Faut-il revoir les règles ? Doit-on mieux faire ?



Ce mardi 26 mars 2019, Jennifer Knock, dans sa chronique "Les indispensables", nous fait le point sur le rapport de l'Inspection générale des finances concernant le temps de travail des fonctionnaires. Cette chronique a été diffusée dans 24h Pujadas du 26/03/2019 présentée par David Pujadas sur LCI. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.