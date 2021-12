Fonctionnaires, "grand remplacement"... les attaques en creux d'Emmanuel Macron contre Eric Zemmour et Valérie Pécresse

Il ne les a jamais nommés. Mais mercredi soir dans l'émission "Où va la France ?" sur TF1 et LCI, Emmanuel Macron a adressé, en creux, de nombreuses critiques et piques à Eric Zemmour et Valérie Pécresse. Même s'il a nié être en campagne - déclarant "certains sont en campagne, mais votre serviteur non" - en évoquant le candidat souverainiste et la candidate des Républicains le président de la République s'est inscrit dans le jeu de la future campagne.