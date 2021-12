La France compte-t-elle près d'un million d'agents publics de plus que l'Allemagne, plus peuplée ?

Si les ordres de grandeurs avancés par le député sont assez justes, établir de telles comparaisons apparaît potentiellement trompeur. Et revient d'une certaine manière à mélanger torchons et serviettes. On fait le point.

Pour disposer de données chiffrées fiables, il est possible de s'aventurer sur le portail de la fonction publique, site gouvernemental qui propose des fiches par pays et des éléments de synthèse à destination des internautes. "En France, la fonction publique est composée de trois versants (État, territoriale et hospitalière), qui ensemble, emploient 5,63 millions d'agents fin 2018 (5,56 millions d’agents hors contrats aidés), soit un salarié sur cinq", peut-on notamment lire. Un gros plan sur l'Allemagne nous permet par ailleurs de constater qu'outre-Rhin, on dénombre 4,9 millions d'agents dans la fonction publique.

Au total, le différentiel approche donc les 600.000 personnes, soit un peu moins que l'estimation fournie par Eric Ciotti. Cela demeure toutefois notable, a fortiori parce que l'Allemagne compte une population assez nettement supérieure. Avec 83 millions d'habitants, contre 67 dans l'Hexagone.