Emmanuel Macron chaussera les crampons le temps d'un match avec le Variétés Club de France

Toujours selon le message posté, le président français "pourrait faire ses grands débuts le 16 octobre" au stade Jean-Dauger de Bayonne, contre les anciens de la section football de l'Aviron Bayonnais, accompagnés de rugbymen et de membres de l'équipe féminine. Cette rencontre de gala sera au profit de trois associations, "Life is Rose", "URMA" (Unité de recherche sur les mouvements anormaux de l'enfant) et "Plus de vie", dont la marraine est la Première dame Brigitte Macron.





Par le passé, un ancien chef de l'Etat, François Hollande, avait participé à un match de football pour la bonne cause, mais cette fois en qualité de premier secrétaire du Parti socialiste, le 20 mai 2008.