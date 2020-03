Forfait de 1500 euros pour les petites entreprises et les indépendants : êtes-vous concerné ?

Les plus petites entreprises font l'objet d'une attention toute particulière de la part du gouvernement, qui assure désormais mener - en plus de la bataille sanitaire - "une guerre économique et financière" contre l'épidémie de coronavirus. La création d'une aide "rapide" et "simple" de 1500 euros, versée à celles rencontrant de réelles difficultés, a été annoncée ce mardi 17 mars par le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire.

Ce dispositif s'inscrit dans une série de mesures (report voire annulation des échéances sociales et fiscales, chômage partiel, arrêt de travail pour ceux qui ne peuvent pas télétravailler notamment) également détaillées à cette occasion et destinées aux entreprises de toutes tailles et à leurs salariés. Le coût global de cet arsenal est estimé à 45 milliards d'euros immédiatement décaissés par l'État, qui va par ailleurs garantir 300 milliards d'euros de prêts bancaires aux sociétés qui le demanderont afin que les banques n'aient aucune raison de les refuser.