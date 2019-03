Fracture territoriale : "un tiers des maternités ont fermé en 20 ans", Nicolas Dupont-Aignan

La désertification ou la fracture territoriale fera notamment partie des grands sujets de campagne pour les élections européennes. Nicolas Dupont-Aignan s'est notamment exprimé sur le sujet ce 22 mars 2019. "Un tiers des maternités ont fermé en 20 ans(...) . Pourquoi on ferme tout dans les petites villes et qu'on concentre tout dans les métropoles ?(...) . Aujourd'hui, il y a 20 millions de Français qui habitent en zone rurale et dans des petites villes qui sont écartées de tout", a-t-il affirmé.



