Frais de campagne d'Emmanuel Macron : rien d'illicite, selon la Commission des comptes de campagne

Mediapart avait notamment indiqué que Bruno Latrigue, le directeur des relations institutionnelles de GL Events, avait participé à la rédaction de notes pendant la campagne au profit de l'équipe Macron.





Dimanche, le patron du PS Olivier Faure avait ciblé "des ménages et des mélanges des genres très curieux", se demandant si l'entreprise événementielle n'a pas bénéficié, depuis l'élection, "de contrats avec la puissance publique". Il émettait le souhait que le parquet financier puisse s'autosaisir de ces informations.





Selon Le Figaro, l'équipe Macron a bénéficié de plus de 216.000 euros de "ristournes" durant la campagne de 2017. Les anciens soutiens de campagne d'Emmanuel Macron ont rappelé que les comptes de campagne avaient déjà été contrôlés. "Ce sont les plus sincères de tous", a même assuré Benjamin Griveaux, proche d'Emmanuel Macron et porte-parole du gouvernement.