Frais de santé et reste à charge zéro : les mutuelles s'engagent à ne pas augmenter leurs tarifs en 2019

Les assureurs et les mutuelles renoncent à augmenter leurs tarifs en 2019 envers les ménages les plus modestes. Ils s'engagent également à éviter dans l'immédiat toute hausse pour compenser l'instauration du reste à charge zéro. De plus, les mutuelles promettent de modérer leurs frais de gestion. En dix ans, leurs tarifs ont explosé, passant de 489 à 688 euros, soit une hausse de 40 %.



