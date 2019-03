Française des jeux : la colère de 71 députés LaREM

La privatisation de la FDJ est en discussion à l'Assemblée nationale. Du côté de la majorité, 71 députés remettent en cause le texte. L'idée n'est pas de dire non à l'opération mais de voter un encadrement plus strict notamment en matière de protection des mineurs. Bien que leurs amendements n'aient pas été retenus par le gouvernement, Bruno Le Maire s'est dit ouvert pour retravailler le texte.



Ce jeudi 7 mars 2019, Fabrice Lundy, dans sa chronique "Le chiffre éco", nous parle de la fronde des députés de la majorité contre la privatisation de la FDJ. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 07/03/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.