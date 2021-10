France 2030 : "C’est la campagne de M. Bricolage", tacle Adrien Quatennens

France 2030 ? "C’est la campagne de M. Bricolage", a ironisé Adrien Quatennens ce mardi 12 octobre, invité de LCI. Alors que le président doit annoncer ce jour un certain nombre d’investissements futurs, en particulier dans l’énergie, le député LFI a considéré qu’il ne s’agissait pas là d’un véritable plan de relance : "Emmanuel Macron fait des annonces souvent déjà budgétées. En réalité, on parle de 30 à 50 milliards d’investissements. Si vous regardez par rapport aux investissements courants, c’est 3 à 6 milliards par an, c’est à peine plus que ce qu’on fait d’habitude. Et le tout sans aucune vision stratégique".